Извержение вулкана началось на исландском полуострове Рейкьянес, власти объявили эвакуацию города Гриндавик и геотермального спа-комплекса «Блю-Лагун», об этом 21 ноября сообщила исландская телерадиокомпания RUV.
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