Полковник Ходаренок: "Орешник" может бить на расстояние в тысячи километров

Российская баллистическая гиперзвуковая ракета "Орешник" может поразить цель на удалении в несколько тысяч километров, она недосягаема для средств ПВО противника, у нее может быть разделяющаяся головная часть, а вес боевой части ракеты может составить около тонны.
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