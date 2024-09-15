Россиян предостерегли от кормления бездомных животных

При кормлении бездомных собак, кошек, белок и других животных высок риск заразиться бешенством. Об этом 15 сентября в беседе с RT рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
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