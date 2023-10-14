В Луганской Народной Республике установлены и задокументированы факты реализации табачной продукции без маркировки

В августе текущего года сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Луганской Народной Республике проводились мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконной реализации немаркированных табачных изделий на территории города Старобельск.
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