"Аэрофлот" в марте прекратит регулярные рейсы на Маврикий

Авиакомпания “Аэрофлот” отменила планы по продлению программы на Маврикий. Вчера появился анонс, согласно которому рейс из Москвы будет выполняться до 12 мая, причем вместо Boeing 777-300 с 3 апреля перевозчик обещал поставить на этот маршрут Airbus 350.