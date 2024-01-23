Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

127 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    иех! лет бы 30 назад такой закон - мы б с мужем кучу денег бы получилиГосдума внесла за...
  • Иван Иванов
    Вопросы сразу в службу безопасности банка, откуда мошенники узнали, что именно у этой женщины есть какая то сумма на ...62-летняя нижегор...
  • Сергей Лобачев
    Паника убивает больше сем сами катаклизмы. Ну хорошо тряхнуло, ну ладно хорошо тряхнуло, секунд пятнадцать дом ходуно...Недалеко от Казах...

"Аэрофлот" в марте прекратит регулярные рейсы на Маврикий

"Аэрофлот" в марте прекратит регулярные рейсы на Маврикий

Авиакомпания “Аэрофлот” отменила планы по продлению программы на Маврикий. Вчера появился анонс, согласно которому рейс из Москвы будет выполняться до 12 мая, причем вместо Boeing 777-300 с 3 апреля перевозчик обещал поставить на этот маршрут Airbus 350.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх