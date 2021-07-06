Русские Украины и России имеют между собой в разы больше общего, чем немцы Австрии и Германии

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаРусские Украины и России имеют между собой в разы больше общего, чем немцы Австрии и Германии Исторический понедельник Не секрет, что в Германии и Австрии живет один народ, разделенный религией – это немцы.Вернуться к статье114НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеоргийБлагими намерениями вымощена дорога известно куда. В качестве аргумента единости как народа русских и украинцев автор выбрал противопоставление примеру австрии и германии, где якобы единства невозможно по религиозным причинам. Но аргумент ничтожен ввиду того, что он ложен. Количество протестантов и католиков в самой Германии 34% и 34%. Первых гораздо больше на севере и центральной части. Вторых не менее подавляющее большинство на юге и западе. Что-то не слышно особо про невозможность единства баварцев или рейн-вестфальцев и ниних саксонцев и тюрингцев. Грустно. Ложный аргумент бросает тень лжи на в общем-то верную мысль...vkasincev КасинцевЗа тридцать лет разъединения на Украине вырастили новое поколение людей, которым внушили враждебность ко всему русскому и уничтожили советскую историю Украины. Им в сознание внедрили другие якобы ценности и убедили в том, что фашизм - это их будущее, а Россию нужно уничтожить. Это очень серьезное достижение американских кураторов в реализации планов Аллена Даллеса. Физическое объединение России и Украины не изменит даже в течение 5 -15 лет сознание тех, кто поверил в пропаганду нацизма и стал её инструментом. Нужно целое поколение людей на Украине воспитывать и перевоспитывать, чтобы объединение было осознанно принято и люди бы признали нанесенный им вред пропагандой нацизма и бандеровщины. Это государство должно быть возвращено к своим истокам с ликвидацией обанкротившейся власти, а некоторые анклавы после разделения примкнули бы к тем государствам, граждане которых считают себя поляками, венграми и т.д. Мне кажется, что наличие в границах России этих анклавов с населением не принимающим все русское, совершенно ни к чему.VGVasily GolovУкраинцам внушали,что свои беды от России. Такая халява ушла вместе с признанием независимости.На деньги союзного бюджета построена ГТС,которая включает совместимость транзита с внутренними газовыми сетям и добычей,с газификацией 15 млн квартир. На деньги союзного бюджета построено 5АЭС с 19 энергоблоками. Смогла ли УССР на свои построить подобное.Союзный бюджет замазывает расходы. Они шли через соответствующие министерства. Энергетики,Мин нефти и газа,Средмаша и Общмаша.Украина не достигла в развитии 1985г.Зависима от внешних заимствований.Халявы больше нет. За все надо платить.vkasincev КасинцевРаньше за все платил СССР, теперь нужно всем жить на свои. Как говорится любишь кататься - люби и свои саночки возитьTTOLYA....новое поколение идиотов !!!Виктор Василенковыращено целое поколение зверей , люто ненавидящих Россию и в этом заслуга " партнеров" , они преуспели в разжигании ненависти ко всему русскому , с этим нам предстоит жить .....vkasincev КасинцевА зачем нам с этим жить? Пусть они сами живут с этим и лютуют. Это поколение зверей должны сами выродиться, уничтожив друг друга в своем недогосударстве.Natalija OsmininaЛитовцы второй год обнаруживают, что украинские заробитчане - не русские)) И отличаются от них в очень плохую сторону. Клянут все, кто нанимал эти бригады. Говорят, что просто уроды.TTOLYAПосле Брежневской стабильности в росте могущества СССР, наступили смутные времена.... Основным "затейником" стал бывший **колхозный крепостной"" Мишка Горбатый, пытавшийся отменить "крепостное право" на всём ЗЕМНОМ ШАРЕ ???!!! НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ !! Его блудные идеи перехватил вечно пяный "русский еврей - Боди Ельцик !!!.....под русский народный танец - **КАЛИНКА-МАЛИНКА** этот пяный упырь полностью просрал Россию, а затем и весь СОВЕТСКИЙ СОЮЗ !!!! ....так, что не ищите корень зла - он у нас перед глазами, которые мы так стыдливо пытаемся прикрыть ...Natalija OsmininaПроживание на определенной территории накладывает свою специфику на нации, плодя их различия, даже при видимом их единстве (вероисповедании и идеологии). Не удивительно, что русские востока Украины (которые могут по паспорту значится украинцами) отличаются от русских в России. Но еще больше они отличаются от своих же украинцев на западе.bianka БелаяЕсли украинцы не хотят считать себя русскими, зачем им навязываться???Комментировать
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