Фермеры просят вернуть финансовую поддержку для начинающего агробизнеса

Письмо с соответствующим содержанием аграрии направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Фермеров уже услышали — Минсельхозу удалось включить это направление в проект федерального бюджета на 2025-2027 годыПравительство исключило фермеров и сельхозкооперативы из национального проекта по развитию экономики.