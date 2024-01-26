Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Гришин
    Главное предъява, и пусть подергаются!Поляки: "Путин об...
  • Leon Dan
    И где же отмалчивается пехотинец? Он не хочет осудить, пожурить как-то соратников по культу?"Показуха, верующ...
  • Леонид Руси
    Все участники 100 %... это проплаченные, или рвущиеся к власти дебилы. О исламе даже речи не идёт. Значит они атеисты...ИДУТ "БАРАНЫ", СТ...

Не всё потеряно! Есть на Украине ещё здравые люди!

Не всё потеряно! Есть на Украине ещё здравые люди!

Не смотря на тотальную пропаганду и запугивание населения, обычные украинцы всё-таки проявляют мужество, здравый смысл и не хотят забывать свою историю!Как все мы знаем, на Украине полным ходом идёт так называемая "декоммунизация" и "деколонизация".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх