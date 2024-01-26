Не всё потеряно! Есть на Украине ещё здравые люди!

Не смотря на тотальную пропаганду и запугивание населения, обычные украинцы всё-таки проявляют мужество, здравый смысл и не хотят забывать свою историю!Как все мы знаем, на Украине полным ходом идёт так называемая "декоммунизация" и "деколонизация".