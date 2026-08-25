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Дамир Кәримуллин «Казан мотор төзү берләшмәсе»нең директорлар советын җитәкләде

Дамир Кәримуллин «Казан мотор төзү берләшмәсе»нең директорлар советын җитәкләде

Дамир Кәримуллин «Казан мотор төзү берләшмәсе»нең директорлар советын җитәкләде, предприятиенең матбугат хезмәтендә «Татар-информ» агентлыгына бу мәгълүматны расладылар.

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