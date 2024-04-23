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Петербургский дневник

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Аршавин порассуждал о новом тренере для «Спартака»

Аршавин порассуждал о новом тренере для «Спартака»

Он видит наставником красно-белых Валерия Карпина Член правления петербургского «Зенита» и легенда клуба Андрей Аршавин заявил, что после прихода нового тренера состав «Спартака» претерпит изменения, пишет «Спорт-Экспресс».

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