Аршавин порассуждал о новом тренере для «Спартака»

Он видит наставником красно-белых Валерия Карпина Член правления петербургского «Зенита» и легенда клуба Андрей Аршавин заявил, что после прихода нового тренера состав «Спартака» претерпит изменения, пишет «Спорт-Экспресс».
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