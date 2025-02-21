Әлмәттә дүрт ветеран юбилей медальләре белән бүләкләнде

Әлмәттә Бөек Ватан сугышының дүрт ветераны юбилей медальләре белән бүләкләнде. Алар - Бөек Ватан сугышында катнашкан Анатолий Михайлович Соколов, тыл хезмәтчәннәре Василий Кириллович Корсаков, Хәмзә Фәхрулла улы Мансуров һәм Сәхипҗан Хәйретдин улы Фәретдинов, шулай ук блокададагы Ленинградта яшәүче Раиса Никоноровна Чернышова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии