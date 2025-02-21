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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Әлмәттә дүрт ветеран юбилей медальләре белән бүләкләнде

Әлмәттә дүрт ветеран юбилей медальләре белән бүләкләнде

Әлмәттә Бөек Ватан сугышының дүрт ветераны юбилей медальләре белән бүләкләнде. Алар - Бөек Ватан сугышында катнашкан Анатолий Михайлович Соколов, тыл хезмәтчәннәре Василий Кириллович Корсаков, Хәмзә Фәхрулла улы Мансуров һәм Сәхипҗан Хәйретдин улы Фәретдинов, шулай ук блокададагы Ленинградта яшәүче Раиса Никоноровна Чернышова.

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