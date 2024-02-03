Боррель: ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США

Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic Евросоюз после ударов американской стороны по Сирии и Ираку считает ситуацию на Ближнем Востоке критической, а также беспокоится о возможности ее выхода из-под контроля и призывает к деэскалации.
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