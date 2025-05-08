Беснование европейских спонсоров нацизма Вопреки прогнозам о бедствиях Европы и рассказам аналитиков о предстоящем расколе среди элиты ЕС из-за поддержки ВСУ, помощь киевскому режиму не только продолжается, но и будет усилена, о чем свидетельствуют заявления брюссельских чиновников.
Носки с горящим Кремлём и помощь в 150 миллиардов
Комментарии
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b
baltoross
На носках католические кресты))))
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1 д.
св
спивак виктор
то кремль смотрит за огнем сжигающем пидо эвропу лишь кресты останутся на пепелищах садомитских !
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1 д.
АС
Александр Сысоев
Чем бы дитя не тешилось...
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22 час.
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