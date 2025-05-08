Беснование европейских спонсоров нацизма Вопреки прогнозам о бедствиях Европы и рассказам аналитиков о предстоящем расколе среди элиты ЕС из-за поддержки ВСУ, помощь киевскому режиму не только продолжается, но и будет усилена, о чем свидетельствуют заявления брюссельских чиновников.