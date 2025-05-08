Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 119 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • тимур чагалидзе
    Мало эти ископаемые добыть. Этим добром, ещё правильно распорядиться нужно. Если на этих, новых территориях пройдет о...В Киеве распережи...
  • Сергей Алексеев
    Только если предприятия по добыче будут государственные а не уйдут очередному алигарху...В Киеве распережи...
  • Сергей
    Ссссаноматрасный петушара раскудахтался!!!!!!!!!!!Трамп: нашу побед...

Носки с горящим Кремлём и помощь в 150 миллиардов

Носки с горящим Кремлём и помощь в 150 миллиардов

Беснование европейских спонсоров нацизма Вопреки прогнозам о бедствиях Европы и рассказам аналитиков о предстоящем расколе среди элиты ЕС из-за поддержки ВСУ, помощь киевскому режиму не только продолжается, но и будет усилена, о чем свидетельствуют заявления брюссельских чиновников.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
b
baltoross
На носках католические кресты))))
Ответить
1 д.
св
спивак виктор
то кремль смотрит за огнем сжигающем пидо эвропу лишь кресты останутся на пепелищах садомитских !
Ответить
1 д.
АС
Александр Сысоев
Чем  бы дитя не тешилось...
Ответить
22 час.
наверх