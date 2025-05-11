Губернатор Петербурга поздравил жителей Донбасса с 11-й годовщиной образования Донецкой Народной Республики

И пожелал успехов в служении России и Донбассу Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил на имя Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина поздравление с 11-й годовщиной образования ДНР.
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