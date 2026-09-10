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Ещё один сотрудник Anthropic заявил, что ИИ может уничтожить человечество

Ещё один сотрудник Anthropic заявил, что ИИ может уничтожить человечество Еще один сотрудник ведущей американской компании, занимающейся разработками в области ИИ Ant.

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