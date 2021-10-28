Любители историиПолитика«Надо разделить Луну!»: что на самом деле Сталин предложил президенту США Об этом факте упомянули в своих книгах, статьях, телепрограммах и документальных фильмах десятки публицистов и журналистов.Вернуться к статье33НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КардашовДураков не сеют -они сами родятсяNikita KopitovСколько таких Кацев,по миру ,небылицы сеют....,а кто то на них покупается или просто использует в свих целях...Странник 1961Стенограммы всех встреч и переговоров в спецхранах. Всё проверяется...)))Комментировать
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