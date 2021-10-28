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«Надо разделить Луну!»: что на самом деле Сталин предложил президенту США

«Надо разделить Луну!»: что на самом деле Сталин предложил президенту США

Об этом факте упомянули в своих книгах, статьях, телепрограммах и документальных фильмах десятки публицистов и журналистов.

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Александр Кардашов
Дураков не сеют -они сами родятся
Nikita Kopitov
Сколько таких Кацев,по миру ,небылицы сеют....,а кто то на них покупается или просто использует в свих целях...
Странник 1961
Стенограммы всех встреч и переговоров в спецхранах. Всё проверяется...)))

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