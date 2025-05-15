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Постпредство РФ назвало плевком в ООН выдвижение Бербок на пост главы ГА

Постпредство РФ назвало плевком в ООН выдвижение Бербок на пост главы ГА

Выдвижение на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН крайне ангажированной и незнающей принципов дипломатии экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок является плевком в адрес всемирной организации.

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