Постпредство РФ назвало плевком в ООН выдвижение Бербок на пост главы ГА

Выдвижение на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН крайне ангажированной и незнающей принципов дипломатии экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок является плевком в адрес всемирной организации.
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