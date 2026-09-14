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Регионы России

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Китай рассматривает своё развитие как возможность, а не вызов для ЕС, заявил министр иностранных дел

Китай рассматривает своё развитие как возможность, а не вызов для ЕС, заявил министр иностранных дел

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с французским коллегой Жаном-Ноэлем Барро подчеркнул, что развитие Китая представляет новые возможности, а не угрозу для Европейского Союза.

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