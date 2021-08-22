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Поздравление руководства Джанкойского района с Днем Государственного флага Российской Федерации

Поздравление руководства Джанкойского района с Днем Государственного флага Российской Федерации

Поздравление руководства Джанкойского района с Днем Государственного флага Российской ФедерацииУважаемые жители Джанкойского района!Сердечно поздравляем Вас с одним из самых значимых государственных праздников – Днем государственного флага Российской Федерации!Легендарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет представителей разных народов и национальностей, проживающих на территории нашей великой державы, в стремлении сделать Россию единым, сильным и развитым государством.

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