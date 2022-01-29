Происшествия

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В Воронежской области госавтоинспекторы оказали помощь водителю, внезапно почувствовавшему себя плохо в дороге

Ранним утром в Cемилукском районе Воронежской области на 194-м километре автодороги  «Курск – Саратов» возле экипажа ДПС остановился автомобиль.

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