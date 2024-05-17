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Картина дня. Финансы

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Чиновников Калифорнии безжалостно высмеяли за «самый бессмысленный в мире мост в никуда»

Чиновников Калифорнии безжалостно высмеяли за «самый бессмысленный в мире мост в никуда»

Управление высокоскоростных железных дорог Калифорнии на прошлой неделе поделилось в соцсети Х обновленной информацией о виадуке реки Фресно в округе Мадера, с гордостью заявив, что это одна из «первых завершенных высокоскоростных железнодорожных структур», сообщает Daily Mail.

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