Чиновников Калифорнии безжалостно высмеяли за «самый бессмысленный в мире мост в никуда»

Управление высокоскоростных железных дорог Калифорнии на прошлой неделе поделилось в соцсети Х обновленной информацией о виадуке реки Фресно в округе Мадера, с гордостью заявив, что это одна из «первых завершенных высокоскоростных железнодорожных структур», сообщает Daily Mail.
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