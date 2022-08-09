Умерла звезда мюзикла "Бриолин" Оливия Ньютон-Джон

Австралийская певица и актриса Оливия Ньютон-Джон скончалась в возрасте 73 лет. Об этом сообщили в ее официальных аккаунтах в соцсетях.
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