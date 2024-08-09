Власти начали эвакуацию в окрестностях Липецка после атаки дронов

Власти ввели режим чрезвычайной ситуации на территории Липецкого муниципального округа. Мера потребовалась для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
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