Эта неделя в медицинском календаре посвящена борьбе с антимикробной резистентностью. Ежегодно во всем мире в период с 18 по 24 ноября проводятся мероприятия, направленные на привлечение внимания общества к проблеме резистентности микроорганизмов.
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