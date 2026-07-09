Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 068 подписчиков

В Польше не захотели видеть Украину в Евросоюзе

В Польше не захотели видеть Украину в Евросоюзе

Польское руководство должно заблокировать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Польши, член оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак, передает портал 300polytika.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии