В Польше не захотели видеть Украину в Евросоюзе

Польское руководство должно заблокировать переговоры о членстве Украины в Европейском союзе. С таким заявлением выступил бывший министр обороны Польши, член оппозиционной партии «Право и справедливость» Мариуш Блащак, передает портал 300polytika.
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