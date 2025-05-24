Лавров: формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией

Формирование многополярного мира остается важной и стержневой тенденцией, это естественный процесс. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, информирует РИА Новости.
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