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Британские депутаты предложили обозначить новые «красные линии» для сдерживания России

Британские депутаты предложили обозначить новые «красные линии» для сдерживания России

Симферополь, 21 июля. Крыминформ. Депутаты комитета по обороне нижней палаты британского парламента подготовили доклад, в котором предлагают совместно с НАТО создать на границе России и Украины «красные линии» для защиты от «российской угрозы».

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