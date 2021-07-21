Британские депутаты предложили обозначить новые «красные линии» для сдерживания России

Симферополь, 21 июля. Крыминформ. Депутаты комитета по обороне нижней палаты британского парламента подготовили доклад, в котором предлагают совместно с НАТО создать на границе России и Украины «красные линии» для защиты от «российской угрозы».
Симферополь, 21 июля. Крыминформ. Депутаты комитета по обороне нижней палаты британского парламента подготовили доклад, в котором предлагают совместно с НАТО создать на границе России и Украины «красные линии» для защиты от «российской угрозы».
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