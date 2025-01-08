Дети Защитников побывали на ёлке в Каменске-Уральском Более 50 ребят посмотрели спектакль «Тысяча и одна новогодняя ночь», приняли участие в интерактивных играх, конкурсах и других интересных активностях.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Дети Защитников побывали на ёлке в Каменске-Уральском Более 50 ребят посмотрели спектакль «Тысяча и одна новогодняя ночь», приняли участие в интерактивных играх, конкурсах и других интересных активностях.
Свежие комментарии