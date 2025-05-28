В новостройках Петербурга стоимость квадратного метра начала расти

Ранее показатель опускался По данным аналитиков сервиса «Яндекс Недвижимость», в мае 2025 года относительно апреля в среднем по городам-миллионникам стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 0,8% и достигла 187 000 рублей.
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