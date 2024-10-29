Девочка и «Птица»: трейлер драмеди из конкурса Каннского кинофестиваля

В сети появился дублированный трейлер бунтарского драмеди «Птица» режиссёра Андреи Арнольд («Большая маленькая ложь»), фильма-участника основгого конкурса Каннского кинофестиваля-2024 и Международного кинофестиваля в Торонто.
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