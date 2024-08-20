20 августа народный календарь отмечает день Марины или Марины-Пимены. Главная традиция дня — наблюдать за аистами.
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20 августа народный календарь отмечает день Марины или Марины-Пимены. Главная традиция дня — наблюдать за аистами.