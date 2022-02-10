rostovgazeta

251 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • анатолий андреев
    А глаза такие честные! Сразу видно, что сволочь!!«Семена и палки»:...
  • slava biryukoff
    Ну,что же,с такой позицией и знаниями,могу сказать одно - Царствие тебе небесное!!! Терпеть не могу сектантов-фанатик...Массовые нарушени...
  • aleks33
    чем ответит за слова о безопасности?Логвиненко заявил...

«Это просто крик души»: ростовчане пожаловались на отсутствие воды на Тракторной

«Это просто крик души»: ростовчане пожаловались на отсутствие воды на Тракторной

Жители дома, где нет воды, сообщают, что решить вопрос с водоснабжением они не могут уже два года. «Куда писать, чтобы наш вопрос попал на вашу планерку? Услышьте нас - это крик души 200 жителей дома 48 на улице Тракторная», - говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх