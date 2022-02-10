«Это просто крик души»: ростовчане пожаловались на отсутствие воды на Тракторной

Жители дома, где нет воды, сообщают, что решить вопрос с водоснабжением они не могут уже два года. «Куда писать, чтобы наш вопрос попал на вашу планерку? Услышьте нас - это крик души 200 жителей дома 48 на улице Тракторная», - говорится в сообщении.