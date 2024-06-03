Telegram выпустил обновление с хештегами и сворачиваемыми цитатами

Мессенджер Telegram получил новые функции с выпуском свежего обновления. Теперь пользователи могут, например, обмениваться сообщениями с анимированными эффектами, которые автоматически воспроизводятся при открытии чата.
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