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Товары мясокомбината в Клину получили награды на конкурсе «Московское качество»

Товары мясокомбината в Клину получили награды на конкурсе «Московское качество»

Сосиски и вареная колбаса подмосковного мясокомбината «Клинский», входящего в группу «ПРОДО», заняли первые места в конкурсе «Московское качество».

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