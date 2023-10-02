Казахстан в Германии отдал честь Западу

Токаев на встрече с Шольцем: мы будем однозначно придерживаться антироссийских санкций Александр Уральский На фото: канцлер Германии Олаф Шольц (справа) и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев (слева) на совместной пресс-конференции (Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur) Материал комментируют: Виктор Шацких 28 сентября, президент Казахстана Касым Жомарт Токаев, встречаясь с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, сделал заявление, напрямую касающееся России.