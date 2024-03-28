Bayer в Китае видит хорошие перспективы

Признавая возможности, открывающиеся благодаря стремлению Китая к созданию новых качественных производительных сил, медико-биологическая компания Bayer в Китае заявила, что она оптимистична в отношении инновационной бизнес-среды Китая и продолжит увеличивать свои инвестиции в страну.
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