Drew Rasmussen toyed with tempo, overpowering the Cleveland Guardians and leading the Tampa Bay Rays to victory in Game 5 of the ALCS in Cleveland.
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