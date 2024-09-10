🔴 Смотрите «Говорите правду» каждый четверг в 19:30🔴 Обсуждаем самые важные и насущные вопросы Крыма 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.
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🔴 Смотрите «Говорите правду» каждый четверг в 19:30🔴 Обсуждаем самые важные и насущные вопросы Крыма 🗣 Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.