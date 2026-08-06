Андрей Клинцевич: "У нас появляется будущая плеяда маршалов Победы"

AB

Andrey B-V

Все это было бы не плохо, если бы не некоторые детали. По беспилотным войскам и системам, это ладно, новый вид и род войск и все такое. А вот относительно назначения строевого боевого генерала на должность начальника тыла, вот тут как раз и интересно. Офицеров тылового и технического обеспечения готовят по несколько иным программам и направлениям нежели строевых офицеров. Есть Академия тыла и транспорта ВС РФ,, там готовят и генералов по специализации именно тылового и технического обеспечения. Как может генерал с Академией, где учили именно управлять войсками и соединениями на поле боя, вдруг стать начальником тыла? Это все равно, что космонавта назначить командиром атомной подводной лодки! Если бы я не знал по этой теме ни чего, я бы не писал. После службы, весьма продолжительной на кораблях в электромеханической БЧ, включая КБЧ-5 сторожевого корабля 2-го ранга, был назначен начальником технической службы соединения. Вроде бы как бы и должность очень похожим ВУС и судоремонт с обеспечением по электромеханической части, но в должность "врастал" почти полгода. Свои руководящие документы, свои нормы и правила, работа с бухгалтерией, склады, судоремонтная мастерская..... И попробуй прокосячся! Во первых перед товарищами механиками стыдно, самому обидно, да и "нахлобучить" могут не по детски. И это уровень соединения! При чем не самого большого. А тут строевого боевого генерала и начальником тыла! Что то вопросов много и логичных объяснений нет. А зачем тогда Военные Тыловые Училища и Академия Тыла и Транспорта? Для людей не сильно разбирающихся в военной специфике оно может и все равно, но как быть с теми кто разбирается?