Борис Волгин Как говорил спартанский поэт Хилон, "о мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды".
Просто развеяли прах
Комментарии
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ГС
Галина Соколова
Как хорошо, что она уехала из России, туда ей дорого в одну сторону! А оставшихся надо наказать всех не взирая на лица и звания!
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10 час.
ТЮ
Татьяна Юрьева
Эту шайку всю гнать со сцены, подальше от России! Сразу воздух очистится от поющих '"трусов", фанерщиков, и извращенцев ! Столько молодых, с прекрасными голосами и наличием муз.слуха!!! , споют народу хорошие песни!
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5 час.
SI
Sergey Ivanov
Ах, какая экспрессия! Гнать всю эту тусовку! А вам не кажется, господа, что вас разводят как лохов? Что вас попросту начинают стричь, как баранов? Потому, что вы все- рабы. А рабы нужны только для того, чтобы их стричь! Пугачиха хоть и дерьмо- но ведь права! Разве не так? Вот подумайте (если есть чем), почему власть так услужливо подставила российскому быдлу эту интеллигентную пену? И почему вы все так охотно это все схавали? А посмотрите, например, справочник Форбс- и почитайте, на сколько увеличили свое состояние наши дорогие миллиардеры? А ведь их еще и прибавилось! Кому война, а кому.... Ну, продолжение вы знаете. Помните историю? Помните, как перед революцией по городам шныряли шайки бандитов- черносотенцев с криками «Бей жидов! Спасай Россию!» Ну, показывать пальцем на евреев сейчас не модно. Евреи ведь и огрызнуться могут! А эта тусовочка- субтракт хоть и вонючий, но абсолютно безобидный! Так что больше? Какой- то жалкий миллион, который сорвала русская безголосая певичка- или миллиард- и не рублей!- который вывез за бугор какой- нибудь наш дорогой «эффективный менеджер»? Ах, они предадут Россию! У них ничего святого! Это верно. Только вот предать у них возможностей маловато. Разве что сбрехнут что- то в забугорном интервью... А вот у наших «эффективных менеджеров» возможностей предать куда как больше! Да они уже и приготовили все для грандиозного шухера! У всех- по 3 паспорта, у всех- виллы, яхты, жены, любовницы... И не в России. Почему- то в странах НАТО. С которыми мы вроде как воюем.... А может, это часть целенаправленной политики? Подсунуть быдлу ложную цель- и, пока быдло эту добычу пережевывает- украсть из нашего кармана еще пару миллиардов (и не рублей!).
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2 час.
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