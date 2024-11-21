Black Myth: Wukong стала Игрой года по версии Golden Joystick Awards 2024 Голоса были подсчитаны, ...

Black Myth: Wukong стала Игрой года по версии Golden Joystick Awards 2024Голоса были подсчитаны, и победитель объявлен: Black Myth: Wukong – стала победителем в номинации Ultimate Game of the Year на Golden Joystick Awards 2024.
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