Около 20 зарубежных брендов могут выйти на российские рынки в 2024 году

Российский рынок в 2024 году может пополниться 20 зарубежными брендами. Товары будут направлены из Турции, Китая, а также Кореи и Таиланда, указала в беседе с РИА Новости руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.