Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 994 подписчика

Около 20 зарубежных брендов могут выйти на российские рынки в 2024 году

Около 20 зарубежных брендов могут выйти на российские рынки в 2024 году

Российский рынок в 2024 году может пополниться 20 зарубежными брендами. Товары будут направлены из Турции, Китая, а также Кореи и Таиланда, указала в беседе с РИА Новости руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров Наталия Кермедчиева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх