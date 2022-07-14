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Экс-форвард «Тампы» Палат и «Нью-Джерси» подписали 5-летний контракт, кэпхит – 6 млн долларов (Sportsnet)

Экс-форвард «Тампы» Ондржей Палат перешел в «Нью-Джерси». «Девилс» подписали с 31-летним чехом 5-летний контракт с кэпхитом 6 млн долларов, сообщает Sportsnet.

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