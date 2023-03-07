Снежный циклон ожидается в Приморье на выходных

В Международный женский день на юге Приморского края ожидается тёплая погода преимущественно без осадков, но на выходных фронтальные разделы китайского циклона могут создать во всём регионе весьма неблагоприятные погодные условия, сообщает ИА DEITA.
В Международный женский день на юге Приморского края ожидается тёплая погода преимущественно без осадков, но на выходных фронтальные разделы китайского циклона могут создать во всём регионе весьма неблагоприятные погодные условия, сообщает ИА DEITA.
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