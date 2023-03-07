smi.today

4 250 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Бреслова
    давно пора!В Госдуме призвал...
  • Елена Бреслова
    неужели с этой мразью, после его смехуечков по поводу гибели донецких деток, можно о чем-то говорить?! ⁉️Шольц заявил о го...
  • Людмила
    клоун не просто гнида, а кровавая гнида !Слуцкий объяснил ...

Снежный циклон ожидается в Приморье на выходных

Снежный циклон ожидается в Приморье на выходных

В Международный женский день на юге Приморского края ожидается тёплая погода преимущественно без осадков, но на выходных фронтальные разделы китайского циклона могут создать во всём регионе весьма неблагоприятные погодные условия, сообщает ИА DEITA.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх