Агата Муцениеце давит на жалость бывшего мужа

Актриса Агата Муцениеце высказалась об его иске в суд. Артистка не прокомментировала скандал, который разгорается вокруг ее суда с Павлом Прилучным за опеку над детьми, однако ее последние высказывания в блоге касаются этой ситуации.
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