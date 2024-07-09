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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Агата Муцениеце давит на жалость бывшего мужа

Актриса Агата Муцениеце высказалась об его иске в суд. Артистка не прокомментировала скандал, который разгорается вокруг ее суда с Павлом Прилучным за опеку над детьми, однако ее последние высказывания в блоге касаются этой ситуации.

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