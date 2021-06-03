В ФМБА пообещали сделать супервакцину против любых мутаций коронавируса

Препарат работает на уровне клеточного иммунитета.Первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Татьяна Яковлева объявила о разработке новой вакцины, которая сможет защищать людей от любой мутации коронавируса.
Препарат работает на уровне клеточного иммунитета.Первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Татьяна Яковлева объявила о разработке новой вакцины, которая сможет защищать людей от любой мутации коронавируса.
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