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В ФМБА пообещали сделать супервакцину против любых мутаций коронавируса

В ФМБА пообещали сделать супервакцину против любых мутаций коронавируса

Препарат работает на уровне клеточного иммунитета.Первый замруководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Татьяна Яковлева объявила о разработке новой вакцины, которая сможет защищать людей от любой мутации коронавируса.

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