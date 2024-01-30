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В Санкт-Петербурге начался выпуск кроссоверов под маркой Xcite

В Санкт-Петербурге начался выпуск кроссоверов под маркой Xcite

После ухода компании Nissan из России многострадальный питерский автозавод поведал многое. Вначале он ушел в длительный простой, затем был продан за символический один евро ФГУП НАМИ, был передан АВТОВАЗу, успел сменить название на “Лада Санкт-Петербург”, увидел запуск сборки китайских кроссоверов FAW Besturn T77 под маркой Lada и названием X-Cross 5, затем  расставание с китайским партнером, вновь простой.

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