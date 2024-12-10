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ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических кол-центров экс-главы МО Грузии

ФСБ раскрыла подробности работы мошеннических кол-центров экс-главы МО Грузии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России смогла разоблачить сеть мошеннических кол-центров, действовавшей в интересах экс-главы Минобороны Грузии и основателя компании "Милтон-групп" Давида Казерашвили, благодаря расследованию анонимных сообщений о якобы готовящихся терактах в РФ.

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