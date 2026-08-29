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Правильная посадка роз под зиму: подробная инструкция от агронома

С наступлением осени работы на огороде уменьшаются, и можно уделить внимание цветнику. Посадка роз в этот период требует соблюдения определённых правил, которые обеспечат успешное укоренение и подготовку растений к зимнему сезону.

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