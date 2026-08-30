Гендиректор «Балтики» Измайлов: «Хотим сохранить Титкова. У «Локо» несколько иные возможности»

Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника Николая Титкова в «Локомотив», а также рассказал о трансферных планах команды.
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